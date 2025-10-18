الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض تواصل أعمالها بمحلية الخرطوم بحري

تواصلت فعاليات الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض بمحلية الخرطوم بحري لليوم السادس في إسبوعها الثالث، واشتملت على فرق التفتيش المنزلي ومكافحة الأطوار البدائية لليرقات الناقله وإجراء المسوحات الميدانية لنسبة الإصابة بحمى الضنك .

وقال عبدالرحمن النور عبدالرحمن المشرف الإتحادي على محلية بحري إن الحملة تستهدف أكثر من 80 ألف 244 منزلاً بالمحلية وتم تنفيذها بأكثر من 90% ، وأكثر من 728 معززاً صحياً و73 رئيس فئة و 24 ملاحظاً صحياً و8 ضابط صحة بالإضافة للغرفة المنعقدة برئاسة المحلية لمتابعة سير الحملة.

ومن جانبها كشفت ميساء علي أحمد المشرف على مكافحة الملاريا بالريف الشمالي بمحلية بحري عن نجاح مكافحة الحشرات في الطور اليرقي لمنع توالد البعوض المسبب لحمى الضنك والرش الضبابي والرذاذي، وأكدت أن كل الفرق الصحية تعمل في كل القطاعات بالمحلية، مؤكداً تفعيل التدخلات الصحية في مناطق بحري المختلفة.

ومن جهته كشف حسن التيجاني آدم مدير إدارة مكافحة الملاريا بمحلية بحري عن استمرار حملة مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بالرش الرذاذي بواسطة أكثر من 90 مفتش منزلي بمناطق الريف الشمالي .