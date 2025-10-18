حكم بالإعدام على مشارك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

قدمت النيابة العامة بالدويم المتهم (ع أ أ) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (1703 / 2025) تحت المواد (26 / 50 / 51 أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 معاونة مليشيا الدعم السريع المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة . وذلك يوم الخميس.

وقدمت النيابة قضية الإتهام واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع وبعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بالبينات القاطعة أصدرت المحكمة الجنائية العامة الدويم برئاسة القاضي صديق عبد المولى الحبر حكما قضى بإدانة المتهم ووقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا .

وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ ورد إلى النيابة العامة بأن المتهم تعاون وشارك مع المليشيا في حربها ضد الدولة .