وزير مصري يثير تفاعلا بتصريحات عن منافسة السعودية

أثارت تصريحات وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، حول التنافس مع المملكة العربية السعودية في إنتاج الحديد والصلب تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول الوزير في الفيديو المتداول خلال أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض: “السعودية هي الأولى في إنتاج الحديد، ونتمنى أن تتوسع سوقنا لنكون الأول مكرر، وليس الأول حتى لا ننافس المملكة العربية السعودية، منقدرش ننافسهم..”.

ونالت كلمات الوزير المصري استحسانا وتفاعلا واسعا، خاصة بين السعوديين، وقالت إحدى المدونات: “كامل الوزير نائب رئيس وزراء مصر: لا أحد يستطيع منافسة السعودية”.

وتم تداول فيديو تصريحات كامل الوزير على نطاق واسع، والتي أطلقها خلال جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر وإلى جواره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.

وفي أثناء حديثه، عن تنمية صناعة الحديد في مصر التفت إلى الوزير السعودي بجواره، وقال مازحا: “نريد أن نكون الأول مكرر، وليس الأولى حتى لا ننافس السعودية”.

وأشار مدونون آخرون إلى “اجتزاء” كلام الوزير المصري، الذي تحدث خلال اللقاء عن أنه “لا توجد منافسة بين الأشقاء.. بل تكامل”، وفي فيديو آخر يظهر استطراد الوزير في حديثه، يقول: “لا نريد أن ننافس السعودية، منقدرش ننافسهم لأن الأشقاء لا ينافسوا بعضهم ولكن الأشقاء يكملوا بعض، وأتفق مع شقيقي بندر بأن نكمل بعضنا ومنها صناعة الحديد”.

وفي حديثه أكد أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الاقليمي الناجح، موضحا أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحورا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقا بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة.

