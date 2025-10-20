نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء.

وارتدت نيللي فستانًا أسود أنيقًا بتصميم كتف واحد تميز بقصة ضيقة أظهرت رشاقتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للإطلالة الجريئة ومعارضين لها.

واعتمدت نيللي كريم مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة لامعة ومجوهرات بسيطة أضافت لمسة من الأناقة.

وعرض لـ نيللي فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وشهد عرض الفيلم حضورًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما الذين أشادوا بالعمل لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة.

وكان من أبرز الحضور: كريم فهمي، بشرى، حسن الرداد، نجلاء بدر، روجينا، بسمة، إنجي على، أحمد رزق، أحمد السعدني، أشرف عبدالباقي وابنته، مصطفى خاطر، مي سليم، ألفت عمر، خالد يوسف، وطارق الشناوي، حيث تميزت الأجواء بالحماس والتفاعل على السجادة الحمراء.

يذكر أن مهرجان الجونة شهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن من مصر والعالم العربي، وتتصدر إطلالات الفنانات حديث الجمهور بسبب جرأتها وتنوعها.

صدى البلد