والي الشمالية يشهد بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بدنقلا

شهد والي الشمالية صباح السبت انطلاق امتحان الشهادة الابتدائية بمركز الصفوة بدنقلا، بحضور الأستاذ التجاني إبراهيم المدير العام لوزارة التربية والتعليم، ود. مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية.

وأشاد الوالي في تصريحات صحفية بالروح المعنوية العالية لدى التلاميذ. وثمن جهود الأسر في تحصيل الست سنوات، ووصف هذه المرحلة من عمر الأبناء بالخطوة الأولى من سلم العلم، وقال إن المستقبل زاهر للتلاميذ لقيادة المجتمع.

وعبر عن ارتياحه للترتيبات التي اتخذت لأداء الامتحانات بصورة طيبة.

من جانبه، أشار المدير العام لوزارة التعليم إلى البداية الموفقة للامتحانات، معرباً عن أمله أن تكون النتيجة معبرة ومميزة كسابقاتها.