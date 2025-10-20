في 7 دقائق سرقة مجوهرات “لا تُقدر بثمن” من متحف اللوفر

نفّذ عدة لصوص عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر في باريس، صباح الأحد، قبل أن يلوذوا بالفرار، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

ووفق مصدر أمني؛ استخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير.

وبين وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنّ المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر في باريس “لا تقدر بثمن” و”ذات قيمة تراثية”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أنّ “الثلاثة أو الأربعة” لصوص نفذوا عملية السطو خلال “سبع دقائق”، مشيرا إلى أنّهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام “رافعة” وضعت على ظهر شاحنة لدخول “قاعة أبولو”، حيث ركزوا جهودهم على “خزانتين للعرض”.

وكشف متحف اللوفر على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) عن إغلاق المتحف أمام الزوار لبقية اليوم “لأسباب استثنائية”.

يذكر أنّ متحف اللوفر يضم لوحة الموناليزا الشهيرة لليوناردو دافنشي وهو المتحف الأكثر زيارة على مستوى العالم، وفي وقت سابق من العام الجاري، طلب مسؤولون في اللوفر مساعدة عاجلة من الحكومة الفرنسية لترميم، وتجديد قاعات العرض المتقادمة في المتحف؛ لحماية الأعمال الفنية القيمة وضخمة العدد في المتحف.

جريدة الرياض