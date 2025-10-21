بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للموسيقار المصري هاني فرحات – الحاصل على الجنسية السعودية – وهو يرتدي الزي السعودي ويقبل يد فنان العرب محمد عبده في ختام حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.

اللقطة أثارت حالة واسعة من الجدل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، بينما رأى البعض أن ما فعله هاني فرحات تصرف مبالغ فيه وغير مقبول، معتبرين أنه يقلل من مكانته كفنان كبير، رأى آخرون أن المشهد لا يحمل أي إساءة، بل يعكس احترامًا وتقديرًا لفنان بحجم وتاريخ محمد عبده، الذي يعد رمزًا من رموز الفن العربي والخليجي.

المقطع سرعان ما تصدر الترند، وامتلأت التعليقات ما بين من أشاد بتواضع هاني فرحات ووفائه للفنان الذي تعاون معه في العديد من الحفلات، وبين من دعا إلى التفريق بين الاحترام والتذلل في التعبير عن التقدير للفنانين الكبار.

بينما وجه المايسترو هاني فرحات رسالة للفنانة انغام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى ألبرت هول فى لندن .

وشارك هاني فرحات جمهوره عدد من الصور رفقة انغام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، وكتب معلقا: “شكرا انك موجودة فى الدنيا ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي وأختي ألف حمدلله على السلامة”.

وكانت تصدرت الفنانة أنغام السوشيال ميديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

وكانت طرحت الفنانة انغام حدث اغانيها خلال الأيام الماضية بعنوان “سيبتلي قلبي” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعتبر هى الأغنية الأولي لها بعد عودتها من ازمتها الصحية الأخيرة ، ويعد التعاون الأول بينها وبين الشاعر تامر حسين.

يذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.

صدى البلد