بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»

نشر الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال مقطع فيديو طريفًا عبر ظهوره في أولى جلسات مجلس الشيوخ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واستعان ياسر جلال بمقطع شهير للزعيم عادل إمام بعد فوزه بانتخابات مجلس الشعب في فيلم “مرجان أحمد مرجان”، عقب ظهوره في جلسة اليوم بمجلس الشيوخ، وهو يتحدث في الهاتف المحمول بنفس الطريقة .

وكشف الفنان ياسر جلال، عن كواليس تحدّثه في الهاتف أثناء جلسة مجلس الشيوخ اليوم، منوهًا أن الكلام في الهاتف داخل المجلس ليس فعلاً مشينًا، وكنت أتحدث مع زوجتي في الهاتف، ومع نائب صديقي كان يجلس بجواري في حزب حماة الوطن للمشاورة في طريقة الانتخاب داخل المجلس للرئيس والوكيلين.

وتابع ياسر جلال، في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية “إم بي سي مصر”: أنا نائب فرفوش جدًا والبدلة لابسها بس عشان الصورة لأني راجل فنان في الأساس والبساطة هي اللي هتوصلنا لقلوب الناس.

مؤمن بما يفعله الرئيس السيسي لمصر

وقال الفنان ياسر جلال، إن أي شخصية تحت الأضواء مُعرضة للنقد، وهناك مسئولون يتحملون تجاوزات كثيرة يوميًا، فمن أراد أن يكون تحت الأضواء فعليه أن يتحمّل الانتقادات.

صدى البلد