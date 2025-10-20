شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين

تمكن فريق ميداني مختص من شعبة مباحث عطبرة تحت إشراف اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهرالنيل من تحقيق إنجاز نوعي جديد بضبط عربة لوري تحمل علي متنها (60) جوالًا من النحاس يقدر بحوالي ثلاثة أطنان من معدن النحاس، وتوقيف المتهمين (ي. ن. و) و (ع. م. إ) وهو مالك الكمية المضبوطة وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومة من فريق الميدان بشعبة مباحث عطبرة تفيد بوجود كمية إضافية من النحاس في منزل المتهم الثاني وبعد إستيفاء الاجراءات القانونية وإستخراج إذن تفتيش من النيابة المختصة تم تنفيذ عملية مداهمة لمنزل المتهم الثاني أسفرت عن ضبط (14) جوالًا إضافيًا من النحاس، ليبلغ إجمالي المضبوطات (74) جوالًا، علي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم (1378) تحت المواد (68/100) إجراءات وعلي صعيد ذي صلة وقف والي ولاية نهر النيل الدكتور/ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون يرافقه اللواء الركن/ محمد الأمين حسن عبد الوهاب قائد سلاح المدفعية على الضبطية صباح اليوم خلال زيارتهما رئاسة شرطة الولاية، حيث كان في إستقبالهما اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية وعدد من القيادات الشرطية.

وتلقى الوفد تنويرًا مفصلًا من مدير مباحث الولاية عن الجهود التي تمت في تحقيق هذه الضبطية، كما إطلع الوالي على عدد من الضبطيات الأخرى لشعبة مباحث الدامر ومكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات من مخدر الآيس والحبوب المخدرة إلى جانب مضبوطات متنوعة من الأجهزة الكهربائية والمعدات المنزلية تعود لبلاغات مختلفة.

وأشاد والي الولاية خلال زيارته لرئاسة الشرطة الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والقضاء عليها ، مهنئا بالآداء المتميز لشرطة الولاية في دحر ومحاصرة الجريمة وحماية الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الضبطيات تعكس جاهزية ويقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لجميع أشكال الجريمة والتهريب.

المكتب الصحفي للشرطة