حاكم النيل الازرق يلتقي محافظ الرصيرص ومدير هيئة الغابات بالاقليم

إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه الأحد بالعمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ محافظة الروصيرص يرافقه الدكتور يوسف سليمان عبدالله مدير هيئة الغابات بالإقليم.

ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة وبحث اللقاء مجمل الأوضاع بمحافظة الروصيرص والانجازات في إطار تفعيل برامج الشباب وبرامج المقاومة الشعبية بجانب الترتيبات الجارية لدعم المشروعات المشتركة بين المحافظة وهيئة الغابات بالإقليم.

واستعرض العمدة خالد الرشيد ابوشوتال محافظ الرصيرص الجهود التي بذلت ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي وإصحاح البيئة ومحاربة الأوبئة والأمراض بالتنسيق مع الهيئات الشبابية بالمحافظة وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة

وتطرق خالد لنتائج البرامج الرياضية الداعمة للسلام والوحدة والتعايش السلمي بالتنسيق مع الشباب والمقاومة الشعبية.

وأضاف خالد أن اللقاء أمن على المشروعات والبرامج في مجال التجميل والتشجير وإنارة وصيانة كوبري الروصيرص الدمازين وتدشين الورشة الخاصة بإصلاح الخدمة المدنية بالمحافظة برعاية حاكم الإقليم.

وقال خالد أن الحاكم أكد دعمه للبرامج الرامية لتعزيز السلام والإستقرار في ربوع المحافظة والإقليم عامة.

من جانبه ابان الدكتور يوسف سليمان المدير العام لهيئة الغابات أن اللقاء وقف على انجازات برنامج الإستزراع الغابي وبرامج الإحلال والإبدال بالأشجار المثمرة بمدينة الروصيرص امتداداً لمشروعات أعياد الشجرة التي تم تدشينها بمحافظة باو مؤخراً.