وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي لحج 1447

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج للعام 1447هـ في جميع ولايات السودان.

ووجّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبدالكريم عبدالله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المجلس الأعلى للحج والعمرة وأمناء الحج بالولايات عبر الولاة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية السعودية الجديدة الخاصة باختيار الحجاج لهذا العام.

وجاء في الخطاب الوارد من وزارة الحج والعمرة السعودية أن على الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام تقديم شهادة صادرة من وزارة الصحة تثبت خلوهم من الأمراض، وذلك وفقًا للتعليمات والاشتراطات الصحية التالية:

1. فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب – الرئتين – الكبد – الكلى).

2. الأمراض العصبية أو النفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقة حركية شديدة.

3. الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

4. الحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في أي مرحلة.

5. مرض السرطان النشط الذي يتطلب علاجًا كيميائيًا أو بيولوجيًا أو إشعاعيًا.

6. الأمراض المعدية النشطة التي تؤثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

ونوهت الوزارة انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحجاج الراغبين في أداء الفريضة، لضمان سلامتهم وخلوهم من الأمراض المذكورة، مع الالتزام التام بما ورد في الاشتراطات الصحية المطلوبة.

كما نوهت الوزارة بانه سيتم الإعلان عن تكلفة الحج لاحقًا في مؤتمر صحفي بعد إكتمال الترتيبات الخاصة بحزم الخدمات بالمملكة العربية السعودية.

سونا