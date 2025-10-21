بينها إبعاد اليمني عبدالرحمن بافقيه خارج البلاد.. «الداخلية» تصدر 4 قرارات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 234 الصادر، الاثنين 20 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية.

القرار الأول:

نصت المادة الأولى من القرار رقم 1685 لسنة 2025 على: «يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ آدم أحمد زاهر يوسف وآخرهم السيد/ يوسف عمرو إبراهيم حسنى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية».

القرار الثاني:

نصت المادة الأولى من القرار رقم 1686 لسنة 2025 على: «ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخـصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد صالح عبدالعظيم وآخرهم السيدة/ إيمان على محمد)».

القرار الثالث:

نصت المادة الأولى من القرار رقم 1693 لسنة 2025 على: «يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد عامر محمد عامر شهاب وآخرهم السيد/ محمد منير مهدى محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية».

القرار الرابع:

نصت المادة الأولى من القرار رقم 1719 لسنة 2025 على: «يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبدالرحمن سالم محمدي بافقيه (يمني الجنسية- مواليد 1999/12/8)».

المصري اليوم