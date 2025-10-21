يسرا: قلت لـ وحيد حامد هعمل «الإرهاب والكباب» لو هاخد 10 جنيه

تحدثت النجمة يسرا عن تجربتها في عالم الفن، خلال ندوة «50 سنة يسرا» التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن نجاح الممثل لا يعتمد على الموهبة فقط، بل يحتاج إلى ذكاء واختيار وصبر وخبرة.

وقالت يسرا: «الخروج من الأدوار بعد الانتهاء منها صعب جدًا على الممثل، ويمكن يتعرض لدور صغير لكنه يكون مهم جدًا، لذلك اختيارات الممثل ضرورية ومؤثرة في مسيرته».

وأضافت أنها تعلمت من كبار الفنانين وتجارب من سبقوها، قائلة: «كنت دائمًا أستمع لآراء أساتذتنا وكيف عاشوا ونجحوا واختاروا أدوارهم، وكنت أتابع السيدة فاتن حمامة حينما تُبدي رأيها في أي قضية فنية أو مجتمعية».

وتحدثت يسرا عن تحديات الاستمرارية في الوسط الفني، موضحة: «أصعب شيء للممثل هو الاستمرار بعد الوصول إلى القمة لأن المجهود المطلوب بعدها بيكون أكبر بكتير».

واستعادت يسرا ذكرى أحد أهم أعمالها «الإرهاب والكباب» قائلة: «فيلم (الجارحي)، وهو الاسم الأول لفيلم الإرهاب والكباب، قلت للأستاذ وحيد حامد إني هعمله حتى لو هاخد 10 جنيه لأنه عمل عظيم جدًا وأنا فخورة بمشاركتي فيه».

واختتمت يسرا حديثها بالإشارة إلى الشخصيات التي أثرت في حياتها قائلة: «كنت محظوظة بمقابلة شخصيات مهمة دعمتني وأسهمت في زيادة ثقافتي، وعلى رأسهم المخرج يوسف شاهين، اللي علّمني يعني إيه سيناريو».

المصري اليوم