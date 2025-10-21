برنامج التحصين يعلن رقمنة الخطط والتقارير الشهرية بالولايات

اعلن برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحة، عن رقمنة الخطط القاعدية والتقارير الشهرية بالولايات.

وقالت مديرة صحة الأم والطفل بالإنابة سستر أمل محمود في الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية لرقمنة الخطط القاعدية والتقارير الشهرية لبرنامج التحصين بالولايات، والتي ينظمها برنامج التحصين بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، بقاعة الريح الطريفي بمدينة كسلا، الاثنين، إن الرقمنة ستضاف إلى انجازات برنامج التحصين الموسع، في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء، وبناء القدرات للعاملين في برنامج التحصين، لافتة إلى الإشادات الإقليمية والمحلية بالتحصين.

وكشف مدير برنامج التحصين الموسع الأستاذ اسماعيل العدني، ان الرقمنة حالياً منفذة في 8 ولايات “وبنهاية الورشة ستنفذ في كل الولايات” ، معتبراً ذلك خطوة في الإتجاه الصحيح وتصحيح المسار واكمال النواقص، وأضاف “لازلنا مواصلين في إدخال مزيد من اللقاحات”، حيث تم ادخال لقاح الملاريا، السحائي، وفي الطريق الكبد الوبائي، قاطعاً بزيادة المسؤولية على العاملين للمضي قدماً نحو التطور ومنها الرقمنة.

إلى ذلك وصفت ممثلة الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية د. ندى جعفر في مداخلتها اسفيرياً، التوجه نحو الرقمنة بالتفكير الإستراتيجي، مع استصحاب مايلبي احتياجات البرنامج وسهولة التطبيق، مؤكدة الاعتزاز بالشراكة والتعاون مع برنامج التحصين الموسع في كافة المجالات بمافيها بناء القدرات وتعزيزها، بجانب التخطيط والتقييم والمتابعة، معلنة استمرار التعاون وتحريك الموارد ليسهم ذلك في تحقيق التحصين لغاياته، ثم اردفت قائلة “سنكون معاكم في كل الخطوات”.

جدير بالذكر، ان الورشة بحضور إدارات التحصين واقسام المعلومات بالولايات حضوريا واسفيريا، وتستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة.

سونا