سياسية

وزير التعليم يثمن جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والأجهزة الأمنية في نجاح امتحانات الشهادة السودانية 2024

2025/10/20
251116826 266152368856809 7190309532070607297 n e1750955066243
ثمن وزير التعليم والتربية الوطنية جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والأجهزة الأمنية التي ساهمت في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية، واصفاً إياها بالإنجاز الوطني المهم.
وأعلن في القسم الفني إحراز الطالب أشرف بابكر محمد عثمان من المعهد المتطور للتدريب بالدمازين مجموع 487 من 500.
فيما أحرز الطالب الشيخ عبد المنعم من معهد المنصور الديني المركز الأول بنسبة 91.2%.
وفي المساق الصناعي، أحرز الطالب محمد عثمان طارق من مدرسة بورتسودان الصناعية المركز الأول بنسبة 78.1%.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/20