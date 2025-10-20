سياسية
وزير التعليم يثمن جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والأجهزة الأمنية في نجاح امتحانات الشهادة السودانية 2024
ثمن وزير التعليم والتربية الوطنية جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والأجهزة الأمنية التي ساهمت في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية، واصفاً إياها بالإنجاز الوطني المهم.
وأعلن في القسم الفني إحراز الطالب أشرف بابكر محمد عثمان من المعهد المتطور للتدريب بالدمازين مجموع 487 من 500.
فيما أحرز الطالب الشيخ عبد المنعم من معهد المنصور الديني المركز الأول بنسبة 91.2%.
وفي المساق الصناعي، أحرز الطالب محمد عثمان طارق من مدرسة بورتسودان الصناعية المركز الأول بنسبة 78.1%.
سونا