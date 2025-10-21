مليشيا الدعم السريع تشيد قاعدة لإطلاق المسيرات قرب مدينة الخوي

\u0642\u0627\u0644\u062a \u063a\u0631\u0641\u0629 \u0637\u0648\u0627\u0631\u0626 \u062f\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0631 \u0628\u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u063a\u0631\u0628 \u0643\u0631\u062f\u0641\u0627\u0646 \u0625\u0646 \u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0631\u064a\u0639 \u0632\u0631\u0639\u062a \u0623\u0644\u063a\u0627\u0645\u0627\u064b \u062d\u0648\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0648\u064a\u060c \u0648\u062a\u0645 \u062a\u0634\u064a\u064a\u062f \u0642\u0627\u0639\u062f\u0629 \u0644\u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0633\u064a\u0631\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0639\u064a\u0627\u0644 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0628\u0627\u0644\u0645\u062d\u0644\u064a\u0629.\r\n