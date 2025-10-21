سياسية

مليشيا الدعم السريع تشيد قاعدة لإطلاق المسيرات قرب مدينة الخوي

قالت غرفة طوارئ دار حمر بولاية غرب كردفان إن قوات الدعم السريع زرعت ألغاماً حول مدينة الخوي، وتم تشييد قاعدة لإطلاق المسيرات بمنطقة عيال بخيت بالمحلية.

