صابرين مشغولة بـ 4 أفلام

أكدت الفنانة صابرين أنها لن تكون حاضرة على الشاشة الدرامية في الوقت الحالي رغم النجاحات الأخيرة التي حققتها، مشيرة إلى أن جدول أعمالها مزدحم بالتحضيرات لتصوير عدة أفلام سينمائية، وهو ما يمنعها من قراءة سيناريوهات جديدة لمسلسلات.وأوضحت صابرين، في تصريحات صحافية، أنها منشغلة حاليا بتصوير 4 أفلام سينمائية، من بينها فيلم «سفاح التجمع» مع أحمد الفيشاوي، حيث تؤدي دورا مميزا، كذلك فيلم «بنات الباشا»، الذي ينافس ضمن مسابقة الأفق العربية للأفلام العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، من إخراج ماندو العدل وتأليف محمد هشام عبية، وفيلم «المفتاح» حيث اقتربت من إنهاء تصويره، وفيلم «الملحد»، الذي لم يحدد بعد موعد عرضه، مشيرة إلى أن انشغالها بهذه المشاريع هو السبب وراء عدم تمكنها من قراءة أي سيناريوهات درامية جديدة في الوقت الراهن.

وعلقت صابرين على بطولة منى زكي في فيلم «الست» الذي يجسد حياة «كوكب الشرق» أم كلثوم، قائلة: كل الدعم لمنى زكي، هي ممثلة رائعة والفيلم يضم مجموعة مميزا مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، لافتة إلى أن الفيلم سيتناول جوانب مختلفة من حياة أم كلثوم لم تعرض في المسلسل الذي قامت ببطولته في بداية الألفينات، وأنها تنتظر عرض الفيلم لمشاهدته، نافية وجود جزء ثالث لمسلسل «أفراح إبليس»، مؤكدة أن مسلسل «خانة فاضية» ما زال قيد التنفيذ، وينتظر فريق العمل تحديد موعد استئناف التصوير من الجهات الإنتاجية.

الأنباء الكويتية