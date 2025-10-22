وزارة الصحة بالقضارف تبحث مع اليونيسف التدخلات في مجالات الصحة والمياه والطوارئ

عقد الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بمكتبه الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد منظمة اليونيسف برئاسة المهندس أبوعبيدة الصديق، مدير القطاع الشرقي بالمنظمة، وبحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة.

بحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، واستعرض مجالات التدخل الحالية للمنظمة في قطاعات الصحة، والاستجابة للطوارئ الصحية، إلى جانب جهودها في مجال توفير المياه بعدد من محليات الولاية.

وتناول اللقاء مشروعات إعادة تأهيل محطات ومصادر المياه، وتوفير المعينات التي تضمن جودة الإمداد المائي، فضلاً عن الوقوف على التدخلات الأخرى الجارية، ومن بينها مشروع “شير” والدعم النقدي للحوامل.

من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد الأمين آدم الجهود الكبيرة التي تضطلع بها منظمة اليونيسف ودعمها المستمر للبرامج والأنشطة الصحية بمحليات الولاية المختلفة، مؤكداً أن المنظمة تُعد شريكاً أصيلاً في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالولاية. كما أشار إلى الحاجة المتزايدة لتوسيع خدمات الصحة النفسية ومكافحة المخدرات ضمن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.