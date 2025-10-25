تزوير نتائج طلاب جامعيين خليجيين وأمن الدولة اللبناني يعلن توقيف موظفين وطالب

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عن وجود ​عمليات تزوير​ و​تلاعب في نتائج كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بالجامعة اللبنانية.

وقالت المديرية – في بيان بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة – إن “التحريات أظهرت وجود عمليات تزوير متعددة، منها تبديل أوراق المسابقات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني”.

وأضافت أنه خلال التحقيق تم عرض الأدلة على الأساتذة المختصين والموظفين، الذين أكدوا حدوث التلاعب، والذي طال عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين والأجانب.

وكشفت انه “تم الاستماع إلى إفادتي الموظفين (م.م) و(ط.ب)، اللذين اعترفا بما نسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م.ح) لمشاركته في الجرم، وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات لدى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت عن تزوير نتائج امتحانات وتواقيع أساتذة بهدف تنجيح طلاب لبنانيين وخليجيين، ما وضع الجامعة تحت مجهر القضاء والأمن، ودفع إدارتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وغير مسبوقة.

وسارع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إلى إعفاء مدير الكلية، الدكتور مجتبى مرتضى، من مهامه “بناء على طلبه”، وتكليف الدكتور سامر ماهر عبدالله بإدارة الفرع مؤقتاً، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الإدارية والجنائية الجارية.

الشرق القطرية