قطر.. الداخلية تكرم مقيما آسيويا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية

كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القيم النبيلة وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

وقد قام العميد أحمد خالد الخليفي، مدير إدارة أمن الشمال، بتقديم الشكر والتكريم للمقيم، مشيدًا بمبادرته الإيجابية التي عكست سلوكًا إيجابيًا، وأسهمت في دعم جهود حفظ الأمن.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية الشراكة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة في حماية الأرواح والممتلكات، وتجسيدًا لنهج وزارة الداخلية في تكريم كل من يساهم في دعم رسالتها الأمنية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

الشرق القطرية