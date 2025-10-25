جرائم وحوادث

قطر.. الداخلية تكرم مقيما آسيويا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية

2025/10/25
qatar nln
قطر

كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القيم النبيلة وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

وقد قام العميد أحمد خالد الخليفي، مدير إدارة أمن الشمال، بتقديم الشكر والتكريم للمقيم، مشيدًا بمبادرته الإيجابية التي عكست سلوكًا إيجابيًا، وأسهمت في دعم جهود حفظ الأمن.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية الشراكة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة في حماية الأرواح والممتلكات، وتجسيدًا لنهج وزارة الداخلية في تكريم كل من يساهم في دعم رسالتها الأمنية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

20251021 1761069200 822

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/25