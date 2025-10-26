«بيقولها كلام عمره ما قالهولي».. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد اكتشاف خيانة زوجها الإلكترونية

تقدمت سيدة ثلاثينية بدعوى طلاق للضرر من زوجها «مهندس»، أمام محكمة الأسرة، تروي خلالها تفاصيل «الخيانة الزوجية» التي بدأت على شاشة هاتف كما ذكرت في صحيفة دعواها.

تقول السيدة: «اتجوزنا بعد حب امتد من الطفولة، هو بطبعه هادي ومبيحبش الكلام الكتير وكنت دايما بحاول أتقبل وضعه رغم احتياجاتي لكن في يوم اكتشفت إنه مشترك في صفحات ومواقع إباحية، بيكلم بنات كتير منهم بنت من برة مصر بيكلمها بقاله أربع سنين، وبينهم كلام عمره ما قالهولي».

بدأت القصة، بحسب رواية الزوجة، حين لاحظت انشغال زوجها الدائم بهاتفه، وسهره الطويل أمام الشاشة حتى الفجر، دون اهتمام بها أو بالأولاد تضيف الزوجة: «في يوم فتحت اللاب وأنا بدوّر على حاجة، لقيت حساباته مفتوحة، دخلت أشوف إيه اللي بيشغله عني، كانت الصدمة، لقيت محادثات بينه وبين واحدة أجنبية، بيقولها كلام حب واشتياق، وبيوعدها إنه هيستقبلها في المطار أول ما تيجي مصر».

وتابعت الزوجة: «بيحول لها فلوس كل فترة، وبيتكلم معاها بالساعات، عندما واجهته، قال: «دي مجرد معرفة على النت، وإنه زهقان وبيسلّي نفسه».

واستطردت: «لما طلبت منه الطلاق بعد ما اكتشفت الحقيقة، رفض بحجة إن دي تبقى التالتة، وإنهم لو انفصلوا خلاص مش هيقدروا يرجعوا تاني»، متابعا: «قالي استحملي عشان العيال، لكن أنا خلاص مش قادرة، هو بيخوني كل يوم بالكلام والمشاعر، وأنا ماليش مكان في حياته».

وأكدت في دعواها أنها تعرّضت لأذى نفسي كبير، وأن حياتها الزوجية فقدت معناها، وفقدت معها احترامها له كزوج بالغ عاقل ومسؤول.

القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، التي قررت تأجيل نظرها لحين استدعاء الزوج لسماع أقواله.

المصري اليوم