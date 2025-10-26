لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد على مجهودات الخلايا الأمنية في القبض على المتعاونين

أكدت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على نشر قوائم المتعاونين مع المليشيا المتمردة وابراز جهود الخلية الأمنية في القبض عليهم وتنوير الرأي العام بخطورة الدور الذي يقومون به بتهديد الأمن القومي وحجم التآمر والتخريب وتدمير البنى التحتية لخدمة أجندة داخلية وخارجية.

فيما أكد الاجتماع على دور الأطواف المشتركة في القبض على الأجانب المخالفين لقرار ترحيلهم خارج الولاية ودعم مجهودات حملات القبض عليهم. علاوة على دعم مجهودات إزالة السكن العشوائي والاستمرار فيها واتخاذ التدابير لمنع عودة السكن العشوائي مرة أخرى.

فيما أشاد الإجتماع بالتفوق الذي احرزه طلاب ولاية الخرطوم في امتحانات الشهادة الثانوية التي أعلنت مؤخرا وقرر الإجتماع تكريم المتفوقين وزيارتهم في منازلهم.