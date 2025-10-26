تشارك الفنانة ريام كفارنة في بطولة المسلسل المصري الجديد «لعبة وقلبت بجد» إلى جانب الفنان أحمد زاهر، حيث كشفت أنها تجسد في العمل شخصية زوجة تعيش حياة مليئة بالحب تعكس تفاصيل واقعية للروابط الزوجية، معربة عن سعادتها بالتجربة، والعمل في مصر. وعن اللهجة المصرية، أوضحت ريام، في تصريحات إعلامية، أن التعامل معها لم يكن صعبا، كونها مألوفة بالنسبة لها من خلال متابعتها للأعمال المصرية، إضافة لوجود مدقق لهجة يرافقها أثناء التصوير لضمان الدقة.

وتشارك ريام للمرة الثانية بالدراما المصرية بعد تجربتها الأولى بمسلسل «صلة رحم» مع الفنان إياد نصار، وهي ابنة المخرج المسرحي والممثل هشام كفارنة، وتعد من أبرز الوجوه الشابة الأكاديمية الواعدة في الدراما السورية، فانطلاقتها المميزة جعلت العروض تنهال عليها حتى أثناء سنوات دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، لتترك بصمة في عالم السينما والدراما بعد تخرجها، وشاركت في 8 مسلسلات خلال عام 2019، هي «حرملك، سلاسل ذهب، شوارع الشام العتيقة، أثر الفراشة، عطر الشام 4، هوا أصفر، باب الحارة ج10، كونتاك»، كما ظهرت في فيلم «البحث عن جولييت» عام 2020.

الأنباء الكويتية