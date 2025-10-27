جرائم وحوادث

القبض على طالبة لوحت لفرد أمن بإشارات خادشة بمحطة مترو – صورة !!

2025/10/27
مترو القاهرة
مترو الانفاق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالتلويح لشخص بإشارة خادشة للحياء داخل إحدى محطات المترو بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الفتاه الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة- مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة) وبمواجهتها قررت أنها بتاريخ 14 الجارى أثناء قيامها بتصوير مقطع فيديو داخل إحدى محطات المترو قام أحد أفراد الأمن الإدارى بالتنبيه عليها بعدم التصوير داخل المحطة.

وأضافت بتلويحها بالإشارة الخارجة بيدها على سبيل المزاح بمقطع الفيديو .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

2025/10/27