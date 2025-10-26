وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتسب مدير جامعة نيالا

يحتسب بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ علي الشيخ السماني وكيل الوزارة وأسرة الوزارة عند الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد علي الحاج علوبة مدير جامعة نيالا، والذي توفي إلى رحمة مولاه اليوم بروسيا .

عمل الفقيد مديرا لجامعة نيالا في فترتين خلال الأعوام من 2013 حتى تاريخه، كما عمل مديرا لجامعة الضعين نظم خلالها الأسس الإدارية والأكاديمية للجامعة حتى غدت من مصاف الجامعات السودانية المرموقة ذات السمعة الطيبة.

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه بقدر ما قدم لأمته وبلاده، وأن يلهم آله وذويه وزملاءه وطلابه الصبر وحسن العزاء.