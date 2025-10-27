رئيس الوزراء: رحيل الناظر عبد القادر منعم منصور فقد لكل أهل السودان

أدى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الأحد، بدار الشرطة بورتسودان واجب العزاء في فقيد البلاد الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر.

وكان في استقباله الأمير منعم عبد القادر منعم منصور وقيادات قبيلة حمر بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير شرطة ولاية البحر الأحمر والقائد مصطفى تمبور وعدد من قيادات الإدارة الأهلية.

ووصف رئيس الوزراء رحيل الناظر بأنه فقد جلل لكافة أهل السودان.

وقال إنه رحل شهيدا وهو يدافع عن الأرض والعرض وعن السودان وليس فقط عن كردفان كما إنه ظل يدافع عن القوات المسلحة وعن الأمة بفكره وجهد وقلمه وماله وان هذا الأمر يعلمه القاصي والداني.

وأضاف ادريس انه علينا أن نستلهم الدروس والعبر من شخصية الأمير عبد القادر منعم منصور وأن نوفيه حقه.

وترحم رئيس الوزراء على الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.