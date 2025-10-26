رئيس مجلس السيادة يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أهمية دور ألمانيا كدولة مهمة في الاتحاد الأوروبي خاصة وأنها من أكبر الداعمين للسودان على مدى العقود الماضية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم سراب غوار، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية. حيث تطرق اللقاء لنتائج زيارتها للبلاد التي امتدت ليومين والتي زارت خلالها المتأثرين بالحرب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، أن رئيس المجلس السيادي أطلع المسؤولة الزائرة على تطورات الأوضاع فى السودان على ضوء الانتهاكات التي تمارسها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها وضد الشعب السوداني.

مؤكداً علي أهمية أن تنخرط ألمانيا ايجابياً من أجل إيجاد حل وإقناع المليشيا وداعميها لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.

وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي أنها قامت بزيارة دولة تشاد وأجرت محادثات مع المسؤولين بالحكومة التشادية فضلاً عن لقاءاتها مع عدد من اللاجئين السودانيين في الحدود السودانية التشادية تعرفت خلالها على حجم المعاناة التي يواجهونها .

مبينة أنها لمست خلال الزيارة رغبة السودانيين في تحقيق السلام حتى يعود الناس لأعمالهم والأطفال لمدارسهم وملايين اللاجئين لمناطقهم، وقالت ” يجب لهذه الحرب أن تتوقف فورا “.

وأضافت أن الوضع في الفاشر فظيع لدرجة بعيدة مشيرة إلى حصار مليشيا الدعم السريع لمدينة الفاشر لأكثر من ٥٠٠ يوم وتهاجم المنشآت ودور العبادة ومراكز الإيواء مؤكدة إدانة بلادها لأعمال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي والذي يتم استخدامه كسلاح حرب بشكل مستمر من قبل الدعم السريع. وطالبت الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر فورا واحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كل الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني مبينة أنها شكرت السيد رئيس مجلس السيادة على جهوده من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للنازحين .

مشيرة إلى التحسن الذي طرأ في هذا الجانب، مؤكدة أهمية تواجد منظمات الأمم المتحدة في كل أنحاء السودان لضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى دعم بلادها لكل الجهود المخلصة من أجل إرساء السلام في السودان وضمان عملية انتقالية شاملة بقيادة مدنية، .