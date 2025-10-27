لاعبو ريال مدريد يطاردون يامال.. والشرطة تتدخل

شهدت نهاية مباراة ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، توترا بين لامين يامال وداني كارفاخال، استدعى تدخل رجال الأمن.

وبمجرد انتهاء المباراة بنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد، اقترب كارفاخال من يامال لتوبيخه على تصريحاته قبل الكلاسيكو، حيث استهزأ الدولي الإسباني بفريق “بورسينوس” في دوري الملوك وشبهه بريال مدريد، قائلا “إنهم يسرقون ويحتجون”.

وجذبت المواجهة بين يامال وكارفاخال العديد من اللاعبين الآخرين، بمن فيهم تيبو كورتوا، الذي أراد أيضا توجيه رسالة إلى لاعب برشلونة، فاقترب منه ليقول شيئا، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا”.

وانتشرت الفوضى حول يامال الذي كان أحد زملائه يحاول إخراجه من هناك واصطحابه إلى غرفة الملابس.

لكن الأمور كانت قد خرجت عن السيطرة، وحاول أكثر من لاعب من مدريد الوصول إلى يامال.

وبينما كان يامال يقترب من النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، انضم فينيسيوس جونيور إلى عدد من لاعبي “الملكي”، الذين لحقوا بلاعب برشلونة، وظهرت على وجهه معالم الغضب ووجه بعض الكلمات للاعب “البلوغرانا”.

واضطر عدد من إداريي مدريد وأفراد الأمن إلى كبح جماح فينيسيوس.

وسجل جود بلينغهام هدفا وقدم تمريرة حاسمة لكيليان مبابي في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة، لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه الكتالوني ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدما بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

