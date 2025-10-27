تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر: الفاشر زهرة دارفور وعروس الصمود تقف اليوم حزينه مع من تبقي فيها

تنسيقية لجان المقاومة_الفاشر

باكر بيحاسبوك الصغآر

ليه كنت ساكت كالقطيع

ما إخترت درب النضال

الفاشر زهرة دارفور وعروس الصمود تقف اليوم حزينه مع من تبقي فيها رغم الجراح العميقة والقلوب المثقلة بالحزن والخذلان ، كثيرون تمنوا سقوطها وقد رأيناهم ولكن لم يسقطها الجنجويد بقوة السلاح وحده فهي أكبر من رصاصهم وأعظم من خرابهم . وإن سقطت فلن يكون السقوط بيد الأعداء وحدهم لكن بخيانة قيادات دارفور التي ظلت صامته ومتشبثه بالسلطة والسياسة والكراسي وقيادات الدولة كذالك تلك القيادات التي تخاذلت عن واجبها تجاه أهل المدينة وترابها وعساكرهم وجنودهم تركوهم يواجهون الجوع والموت وحدهم .

لكن نحن نشهد وقد شهد التاريخ أن قواتنا المسلحة والمقاومون والقوات المشتركة هنا ، لم يرحموا أنفسهم في الدفاع عن الفاشر دافعوا بكل ما لديهم بذلوا أرواحهم وارتوت الأرض بدمائهم الطاهرة حتى كتبوا بصمودهم أسطورة لن تنسى ، كان الألم عميقاً والليالي طويلة لكنهم صمدوا وأثبتوا أن الشجاعة ليست مجرد كلمات لكنها أفعال تكتبها الدماء على صفحة الوطن.

نقف اليوم حزناً وامتناناً مع كل شهيد قدم حياته دفاعاً عن أرضه ومع كل جريح يعاني ويحتمل بصبر يفوق الوصف ومع كل مفقود ينتظر أهله بفارغ الصبر فنحن فخورون حقا بقواتنا وبفخر يفوق الكلمات وبشجاعة من قاوموا حتى الرمق الأخير وهم جرحي ومصابين وجوعي .

المجد والخلود لمن استُشهد دفاعاً عن الفاشر.

العز والفخر لمن صمد رغم الألم والخيبة.

الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، وعودة حميدة لكل مفقودٍ غاب في سبيل الدفاع عن المدينة.

عاشت المقاومة .