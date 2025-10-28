رئاسة شرطة ولاية نهر النيل ومنظمة اليونيسف يتفقان على تنفيذ مشروعات نوعية لدعم قضايا الأسرة والطفل بالولاية

تراس اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل، الاثنين، بمقر رئاسة شرطة الولاية إجتماعا تنسيقيا مشتركا بحضور ممثل منظمة اليونسيف ، وممثل منظمة التخطيط الوطنية ،وممثل وزارة الرعاية الاجتماعية ، ومدراء الدوائر ومدير شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل ،

ومدير الشؤون الهندسية ،

وقد إنعقد الاجتماع إنفاذاً لقرارات هيئة القيادة بضرورة التنسيق مع المنظمات الداعمة للأسرة والطفولة بالولاية عبر وحدة حماية الأسرة والطفل ، وعقد لقاءا مشتركا لمناقشة القضايا ذات الصلة والإهتمام المشترك وتوحيد الرؤى حول السبل الكفيلة بحماية شريحتي الأسرة والطفل وتعزيز دور الجهات الشريكة في هذا المجال

من جهتها أعلنت منظمة اليونيسف إلتزامها التام بتبني عدد من المبادرات النوعية ممثلة في تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لكافة المرافق الشرطية الخاصة بالأسرة والطفل بالولاية بالإضافة لتشييد قاعات مخصصة لمحاضرات الأطفال في جميع مقرات شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بجانب تدريب وتأهيل منسوبي الوحدة بما يعزز قدراتهم المهنية والعملية في التعامل مع القضايا الحساسة مع أهمية وضع آلية تنسيقية مشتركة مع إدارة الشؤون الهندسية لانجاز المشروعات الجديدة المقترحة

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء/ القرشي إهتمام المدير العام لقوات الشرطة بقضايا الأسرة والطفل وتوجيهاته المباشرة بايلاء شئونهم بالغ الإهتمام ، مشيداً بتعاون المنظمات الشريكة ودورها الإيجابي في دعم الجهود الوطنية لحماية الأسرة وبناء جيل واعٍ وآمن مؤكدا أنه من خلال الإجتماع تم الاتفاق على إستمرار التنسيق المشترك وعقد إجتماعات دورية راتبة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ المخرجات وترجمة الإلتزامات إلى واقع ملموس يخدم مجتمع الولاية ويصب في صالح شريحتي الأسرة والطفل .

المكتب الصحفي للشرطة