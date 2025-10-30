بفستان روز قصير .. إطلالة جريئة لـ نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت نسرين طافش ، بإطلالة جذابة وجريئة مرتدية فستان قصير باللون الروز ، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها .

صدى البلد