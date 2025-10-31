طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد

نشر الملحن سامر أبو طابب طليق الفنانة رنا سماحة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه خبر انفصاله عن خطيبته الجديدة هبة زكريا.

وقال سامر أبو طالب : “قدّر الله وما شاء فعل… single… إرادة الله فوق إرادتنا، الحمد لله على كل حال”.

ويأتي فسخ خطوبة سامر أبو طالب بعد فترة استمرت شهراً واحداً فقط، وذلك بعد أن أثارت خطوبتهما جدلاً واسعاً، خاصةً أنها جاءت بعد فترة قصيرة من انفصاله عن زوجته السابقة.

تفاصيل أزمة سامر ورنا

من ناحية أخر شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل أثيرت، في الساعات الماضية حول الملحن سامر أبو طالب، وتحديدا بعد إعلان خطوبته، وذلك بسبب منشور مفاجئ لـ طليقته المطربة رنا سماحة.

رنا سماحة وسامر أبو طالب

وأعلن الملحن سامر أبو طالب، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد فترة من انفصاله عن المطربة رنا سماحة، بقضية خلع.

وبعدها مباشرة، كتبت رنا سماحة، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «مره واحد متجوز واحده عرفي راح خطبها»، ليعتبره البعض تلميحا على طليقها سامر أبو طالب.

طلاق رنا سماحة

كشفت المطربة رنا سماحة، أسباب إنفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب لأول مرة، بعد زواج استمر 5 سنوات، ورفعها قضية خلع مؤخرًا

وقالت رنا سماحة خلال لقائها مع برنامج “أوضة ضلمة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة “هي”: انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط عشان مكناش حاطين لحياتنا شروط قبل كده,, كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش”.

واستكملت رنا حديثها: مش شروط على قد ما هي أساسيات.. زي الخصوصية بتاعت البيت لازم تكون بين الزوج والزوجة مش بس فكرة جوازي، لكن أحس أني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري، كنت حاسه اني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحيانا كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش في بينا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي قفلة البيت حاجة تاني على الشخصين”.

وتابعت رنا سماحة لـ “أوضة ضلمة”، قائلة: تاني مرة قررت مش هرجع والحياة وقفت هنا مش هكمل يوم واحد تاني مكنش راضي يطلقني كان عنده نفس إحساسي انه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بيا”. –

وتحدثت رنا سماحة عن سبب رفعها قضية خلع على طليقها: معرفش ليه مكنش ليه عايز يطلق وديًا- جايز مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت اهلي مبيصرفش عليا ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة- أنا تنازلت عن كل اللي يخصني ك رنا لكن ابني لأ”،

كما تحدثت عن علاقتها بأهل طليقها قائلة: اهله محدش يعرف عني حاجة من بعد الانفصال- كانوا بيشوفوا حفيدهم لما بقوله تعالى خد مالك ، رفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهو قاعد عنده في البيت، معرفش مين مصلحته يعمل كده لكن بيقووه ، على الغلط، ولو حاول يرجع مستحيل أرجعله.

