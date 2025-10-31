لحظة ينتظرها عشاق كرة القدم!.. متى ينضم كريستيانو جونيور لوالده في الفريق الأول بنادي النصر؟

يستعد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لخوض أول مباراة مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، وذلك في كأس الاتحاد.

وتقام بطولة كأس الاتحاد في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

ويلعب الابن البكر للنجم البرتغالي، مثل والده في نادي النصر، لكن على مستوى الفئات السنية، ويطمح للوصول إلى الفريق الأول في النادي السعودي.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو (40 عاما) مع النصر في يونيو 2027، حيث سيكون كريستيانو جونيور حينها في السابعة عشرة من عمره، وهو العمر الذي ظهر فيه العديد من اللاعبين لأول مرة مع أندية كبيرة، مثل لامين جمال وليونيل ميسي وغيرهما.

وبالنظر إلى مسيرة كريستيانو جونيور، لن يكون من المستغرب أن يجد نفسه في وقت قريب يتشارك غرفة الملابس والملعب مع والده، إنه تحد على مستوى الأجيال، وإن كان لا يزال بعيدا، إلا أنه ليس مستحيلا بأي حال.

وقال رونالدو عن فكرة اللعب مع نجله في مناسبات عدة: “أود اللعب معه، لكن هذا لا يؤرقني طوال الليل. سنرى، هذا الاحتمال بين يديه أكثر مني، بدأت السنوات تمر، وسأضطر للاعتزال يوما ما”.

كريستيانو رونالدو جونيور، الذي يلعب حاليا في أكاديمية شباب النصر التي انضم إليها في عام 2023، هو مهاجم قوي البنية يحب اللعب بداية من الجناح الأيسر.

وفي كثير من الأحيان، كان حمل ألقاب النجوم العظماء عائقا أمام مسيرة أبنائهم، لكن كريستيانو رونالدو لا يتردد في مقارنة نفسه بابنه البكر.

روسيا اليوم