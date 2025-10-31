السجن المؤبد علي مشارك مع قوات التمرد بدنقلا

قدمت النيابة العامة بدنقلا، الخميس، المتهم ( و/ ك/ ا/ ع/) للمحاكمة امام محكمة جنايات دنقلا العامة تحت المواد (26-50-51-174) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م المتعلقة بمعاونة قوات متمردة على تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة .

حيث تلخصت الوقائع بان المتهم كان قد تعاون مع قوات التمرد في حربها ضد الدولة وقدم الاتهام عدد من الشهود اكدو ا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهم للمتهم لمخالفة المواد المذكورة وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة قرارها بإدانته واوقعت عليه عقوبة السجن المؤبد (20) عاما