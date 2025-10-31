جرائم وحوادث
السجن المؤبد علي مشارك مع قوات التمرد بدنقلا
قدمت النيابة العامة بدنقلا، الخميس، المتهم ( و/ ك/ ا/ ع/) للمحاكمة امام محكمة جنايات دنقلا العامة تحت المواد (26-50-51-174) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م المتعلقة بمعاونة قوات متمردة على تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة .
حيث تلخصت الوقائع بان المتهم كان قد تعاون مع قوات التمرد في حربها ضد الدولة وقدم الاتهام عدد من الشهود اكدو ا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهم للمتهم لمخالفة المواد المذكورة وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة قرارها بإدانته واوقعت عليه عقوبة السجن المؤبد (20) عاما
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع.
ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا محمد درار عبد الله.
سونا