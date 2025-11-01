القطرية تفوز بجائزة “أفضل شركة طيران في العالم”

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة “أفضل شركة طيران في العالم” خلال حفل توزيع جوائز مجلة “Business Traveller” لعام 2025.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في /سكاي غاردن/ بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من قادة قطاع السفر والضيافة حول العالم، لتكريم الشركات التي حققت إنجازات بارزة.

وكرمت لجنة التحكيم، المكونة من نخبة من الخبراء في هذه المجالات، الخطوط الجوية القطرية تقديرا لالتزامها المستمر بالتميز ودورها الريادي في تطوير قطاع الطيران.

كما نالت الناقلة القطرية عددا من الجوائز الأخرى، منها: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل درجة سياحية في العالم، وأفضل برنامج ولاء للمسافرين الدائمين في العالم، وأفضل صالة مسافرين في العالم عن صالة المرجان في مطار حمد الدولي، وأفضل شركة طيران بين أوروبا والشرق الأوسط.

وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: “يشرفنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز”.

وأضاف “يؤكد حصولنا على لقب أفضل شركة طيران في العالم، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي حصدناها بفضل خدماتنا الاستثنائية في درجتي رجال الأعمال والسياحية، وبرنامج الولاء، وصالاتنا الفاخرة، حرصنا على تقديم تجربة لا مثيل لها لكل عملائنا في كل مرحلة من مراحل سفرهم”.

وأوضح أنتينوري أن هذه الجوائز من شأنها أن تعزز مكانة الشركة الرائدة والمبتكرة في قطاع الطيران، وتدفع لمواصلة إرساء معايير جديدة للراحة والربط الجوي والخدمة المتميزة على مستوى العالم.

من جانبه، قال السيد مايكل كيتنغ، الرئيس التنفيذي لشركة /إنك – Ink/ المالكة لمجلة /Business Traveller/: “إن الخطوط الجوية القطرية قدمت أداء استثنائيا في نسخة جوائز هذا العام، إذ فازت بخمس جوائز من أصل سبع فئات عالمية مخصصة لشركات الطيران العالمية، وست جوائز إجمالا، فبدءا من درجة رجال الأعمال الرائدة في القطاع مرورا بتقديمها خدمة مميزة على متن الطائرة، وصولا إلى توظيفها ابتكارات استثنائية مثل خدمة /ستارلينك – Starlink/ للاتصال بالإنترنت مجانا على متن الطائرة”.

وأضاف: “تستحق الخطوط الجوية القطرية تحقيق هذا الفوز بجدراة، ويسرنا الاحتفال بنجاح الناقلة القطرية في حفل توزيع الجوائز العالمية في لندن، كما نتطلع إلى متابعة مسيرة الخطوط الجوية القطرية في ريادة تجارب السفر العالمية خلال السنوات القادمة”.

ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في عام حافل بالنجاحات بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، التي تواصل تعزيز شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، وتطوير منتجاتها والارتقاء بخدماتها بما يعزز مكانتها كشركة طيران رائدة في مجالات التميز والابتكار.

ويأتي هذا التتويج تقديرا لالتزام الناقلة القطرية المستمر بالتميز والابتكار وتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، لتؤكد مجددا مكانتها الريادية على مستوى العالم في صناعة الطيران.

الشرق القطرية