المقاومة الشعبيه بحلفا الجديده تدعو لتوحيد الصفوف وفتح المعسكرات

جددت المقاومة الشعبية محلية حلفا بولاية كسلا الدعوة إلى توحيد الصفوف وتعزيز روح التضامن بين المواطنين وتكثيف التدريب وفتح المعسكرات وتسليح المتدربين وتنسيق الدعم والإسناد للمستنفرين..

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته المقاومة الشعبية بمقرها بحلفا الجمعة بحضور المكتب التنفيذي لمدينة حلفا وقيادات المجتمع المحلي وعدد من الشباب المستنفرين ضمن جهود التعبئة العامة والإستنفار وأدانت المقاومة العدوان الذي تعرضت له الفاشر وبارا.

وأكد عادل سطيح نائب رئيس المقاومة الشعبية محلية حلفا الجديده خلال الإجتماع أن المقاومة الشعبية بحلفا الجديده تقف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة في حرب الكرامة والدفاع عن الوطن.

وقال أن ما تقوم به المليشيا من انتهاكات في عدد من الولايات لن يزيد الشعب السوداني إلا تماسكاً وإصراراً على النصر.

وأضاف أن إرادة الشعب السوداني والقوات المسلحة لن تنكسر بل تنتصر على كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات.

واعلن الاستاذ احمد رمضان رئيس الاستنفار و التدريب بالمقاومه الشعبيه فتح المعسكرات للتدريب فورا بالمحلية.