بيانات ووثائق
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ينعي الصحفي عمار محمد ادم
ينعي الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الزميل الصحفي عمار محمد ادم الذي توفي اليوم :
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
يقول الله سبحانه وتعالى (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)
بقلوب مملؤة بالحزن ويعتصرها الالم ينعي الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عند الله تعالي الزميل الصحفي عمار محمد آدم الذي توفي صباح اليوم بمنزله بشرق النيل حي القادسية
وعمار عضو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ملأ الدنيا وشغل الناس بآرائه في الشأن الوطني، وعمل كاتبا في عدد من الصحف الورقية، قبل أن ينتقل بعد الحرب الى الاعلام الرقمي في مدونات جرئية وصريحة، حتى قبل وفاته بساعات بصفحته على الفيسبوك حول فظائع المليشيا من انتهاكات بالفاشر، وظل عمار صامدا في منزله بشرق النيل حتى توفي اليوم متأثرا بحمى الضنك.
الاتحاد العام للصحفيين اذ يحتسب الزميل الراحل عمار محمد آدم، يعزي أسرته وأهله وزملائه في المجتمع الصحفي، ويسأل الله ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.
سونا