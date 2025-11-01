الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ينعي الصحفي عمار محمد ادم

وعمار عضو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ملأ الدنيا وشغل الناس بآرائه في الشأن الوطني، وعمل كاتبا في عدد من الصحف الورقية، قبل أن ينتقل بعد الحرب الى الاعلام الرقمي في مدونات جرئية وصريحة، حتى قبل وفاته بساعات بصفحته على الفيسبوك حول فظائع المليشيا من انتهاكات بالفاشر، وظل عمار صامدا في منزله بشرق النيل حتى توفي اليوم متأثرا بحمى الضنك.