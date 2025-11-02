ريال مدريد يسحق فالنسيا في عرض كروي ممتع

قاد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، فريقه لانتصار عريض وساحق بنتيجة (4-0) على فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي “ثنائية” وجود بيلينجهام وألفارو كاريراس في الدقائق (19، 31، 44، 82).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وظهر مبابي، حاملا جائزة الحذاء الذهبي الاوروبي، التي نالها مؤخرا عن الموسم الماضي وسط تصفيق حار من جماهير ملعب “سانتياجو برنابيو” قبل مواجهة فالنسيا بالجولة 11 من عمر الليجا، مساء اليوم السبت.

والتقط مبابي، صورة تذكارية مع زملائه في صفوف ريال مدريد، حاملا الجائزة.

واحتفل مبابي أيضًا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الليجا خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويعد مبابي، اللاعب الثالث من ريال مدريد، الذي يتوج بالحذاء الذهبي منذ تأسيس الجائزة عام 1967.

بدأ ريال مدريد اللقاء بضغط هجومي مبكر، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الرابعة عندما تلقى كيليان مبابي تمريرة في ظهر دفاع فالنسيا، وانفرد بالمرمى، لكن تسديدته اصطدمت بمدافع ومرت قريبة من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة، أطلق فيديريكو فالفيردي تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة التاسعة، كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل بعدما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة بقدمه اليسرى، إلا أن الحارس أجيريزابالا تألق وأبعد الكرة ببراعة.

ورد فالنسيا سريعًا، لكن المدافع هويسن كان يقظًا وقطع تمريرة خطيرة كادت تضع دانجوما في مواجهة المرمى بالدقيقة العاشرة.

وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، وسدد بيلينجهام كرة قوية في الدقيقة 13 تصدى لها الحارس مجددًا.

بعدها بلحظات، طالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء بعد لمسة يد على تاريجا إثر رأسية من ميليتاو، ليُستدعى الحكم بوسكيتس فيرير إلى شاشة الـVAR في الدقيقة 16، ويحتسب ركلة جزاء بعد مراجعة اللقطة.

وفي الدقيقة 19، تقدم كيليان مبابي لتنفيذ الركلة بنجاح، حيث سدد إلى يسار الحارس بينما اتجه أجيريزابالا إلى الجهة الأخرى، معلنًا تقدم ريال مدريد بالهدف الأول.

واستمر ريال مدريد في السيطرة، ومنع تاريجا مبابي من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة عرضية من بيلينجهام داخل منطقة الجزاء.

لكن في الدقيقة 31، عاد النجم الفرنسي ليسجل الهدف الثاني، بعد عرضية متقنة من أردا جولر قابلها مبابي بتسديدة مباشرة استقرت في الشباك، محققًا ثنائية شخصية.

وفي الدقيقة 34، طالب فينيسيوس جونيور بخطأ إثر تدخل من تييري على الجناح، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وبعدها بسبع دقائق، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من تييري على كاريراس داخل منطقة الجزاء، ليشير الحكم مباشرة إلى ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وتولى فينيسيوس تنفيذ الركلة، لكنه أهدرها بعدما سدد في منتصف المرمى، فتصدى لها الحارس أجيريزابالا ببراعة في الدقيقة 43.

وبعد دقيقة واحدة فقط، أضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى فالنسيا في الدقيقة 44.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+4)، كاد أردا جولر أن يسجل الرابع بتسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أمسك الكرة بثبات، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات ريال مدريد، إذ ألغى الحكم محاولة ميليتاو بعد ارتكابه خطأ هجومياً أثناء تنفيذ مقصية في الدقيقة 50.

وبعدها بدقيقتين، تدخل سانتاماريا لإبعاد كرة خطيرة كان يبحث عنها ماستانتونو، ثم أرسل كامافينجا تمريرة طولية في الدقيقة 57 لم تصل إلى فينيسيوس وذهبت للحارس.

في الدقيقة 58، طالب الحكم بوسكيتس فيرير مبابي بالهدوء بعد احتجاجه على صافرة ضده أثناء صراع مع كوبيتي.

وبعد ثلاث دقائق فقط، كاد مبابي أن يحرز الهاتريك بعد تمريرة من فينيسيوس داخل المنطقة، لكن أجيريزابالا واصل تألقه وتصدى لتسديدته القوية في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 63، جاءت أولى محاولات فالنسيا الخطيرة في المباراة عبر تسديدة قوية من أندريه ألميدا من خارج المنطقة، أبعدها تيبو كورتوا برد فعل سريع، لتظل النتيجة على حالها.

وأجرى المدرب تشابي ألونسو تغييرًا في الدقيقة 78 بخروج فينيسيوس جونيور ودخول رودريجو، في مشهد اتسم بالهدوء والروح الرياضية، إذ صفق فينيسيوس للجماهير وحيا زملاءه، كما صافح مدربه عند خروجه دون أي توتر، بعكس ما حدث في الكلاسيكو.

وبعد دقائق قليلة، وتحديدًا في الدقيقة 82، أضاف ألفارو كاريراس الهدف الرابع لريال مدريد بتسديدة مذهلة سكنت الزاوية العليا لمرمى فالنسيا بطريقة رائعة.

وكاد فالنسيا أن يقلص الفارق في الدقيقة 89 عندما أطلق خافي جويرا تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم، لتضيع فرصة هدف محقق وتنتهي المباراة بفوز عريض لأصحاب الأرض.

كورررة