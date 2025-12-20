النجاح لا يأتي صدفة.. رانيا فريد شوقي تهنئ منتخب المغرب بعد فوزه بكأس العرب 2025

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقى عن تهانيها الحارة لمنتخب المغرب بعد تتويجه بكأس العرب 2025.

وقالت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: «مبروك لمنتخب المغرب الفوز بكأس العرب وهارد لك لمنتخب الأردن اللي فعلاً كان مفاجأة البطولة، مباراة قوية وممتعة من الفريقين».

وأضافت: «النجاح مش صدفة، ده تخطيط وتحضير، وإدارة وشغل بجد وشغف وانتماء للوطن».

وتوج منتخب المغرب بالبطولة بعد فوزه على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، وحصد المنتخب المغربي جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه بالبطولة.

المصري اليوم