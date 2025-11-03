ميسي يفشل في إنقاذ إنتر ميامي من الهزيمة أمام ناشفيل في الدور الفاصل للدوري الأمريكي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا متأخرا، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ناشفيل 1-2 الأحد في الجولة الأولى من الدور الفاصل للدوري الأمريكي للمحترفين.

وافتتح سام سوريدج مهاجم ناشفيل، التسجيل في الدقيقة التاسعة، وضاعف جوش باور النتيجة بعد تمريرة من ضربة ركنية.

وقلص ميسي الفارق لميامي في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وكان إنتر ميامي قد تغلب على ناشفيل بنتيجة 3-1 في المباراة الأولى، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الثامن من نوفمبر الجاري لخوض المباراة الثالثة الحاسمة.

وسيواجه الفائز من سلسلة المباريات الثلاث إما سينسيناتي أو كولومبوس كرو في نصف النهائي.

روسيا اليوم