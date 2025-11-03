اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بجبل أولياء تعلن فتح معسكرات التدريب لإعداد المقاتلين

أعلنت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية جبل أولياء عن فتح معسكرات التدريب لإعداد المقاتلين وتجهيز ألوية لإسناد القوات المسلحة .

جاء ذلك خلال النفرة الكبرى لاسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة تحت شعار (جيش واحد …شعب واحد) والتي نظمتها اللجنة بمنطقة جبل أولياء .

وأكد رئيس لجنة الاستنفار بقطاع جبل أولياء مضوى العوض دعم جبل أولياء واسناد القوات المسلحة وإعداد المقاتلين للدفاع عن الوطن .

فيما أكد رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية جبل أولياء العميد محى الدين العمرابى جاهزية أبناء جبل أولياء في دعم القوات المسلحة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس التمرد .

من جهته أكد عباس محفوظ ممثل المدير التنفيذى لمحلية جبل أولياء على دور المحلية في دعم واسناد القوات المسلحة واعداد المقاتلين للزود عن حياض الوطن .