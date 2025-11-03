المكتب التنفيذي للجالية السودانية بإثيوبيا يصدر بيانا حول الاجتياح الوحشي والانتهاكات الخطيرة في مدينة الفاشر وبَارا

أصدر المكتب التنفيذي للجالية السودانية بإثيوبيا بيانا حول الاجتياح الوحشي والانتهاكات الخطيرة في مدينة الفاشر وبَارا.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من المكتب التنفيذي للجالية السودانية بإثيوبيا

حول الاجتياح الوحشي والانتهاكات الخطيرة في مدينة الفاشر وبَارا

الحمد لله القائل:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (إبراهيم: 42)،

والصلاة والسلام على رسول العدالة والرحمة، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

إلى أبناء شعبنا السوداني الأبي،

وإلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي،

وإلى المنظمات الحقوقية والإنسانية كافة،

إننا في المكتب التنفيذي للجالية السودانية بجمهورية إثيوبيا، ندين بأشد وأقسى العبارات ما قامت به مليشيا الجنجويد من اجتياح وحشي وهمجي لمدينتَي الفاشر وبَارة، وما صاحب ذلك من جرائم دموية وانتهاكات مروعة ضد المدنيين العزل، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والدينية والقوانين الدولية.

لقد ارتكبت هذه المليشيا جرائم قتل جماعي وسلب ونهب، وترويع للنساء والأطفال والشيوخ، إضافة إلى حرق الأسواق والمنازل، وتهجير آلاف الأسر، وارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

قال تعالى:

«وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة: 190)

وقال صلى الله عليه وسلم:

«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله»

وبناء على هذه الحقائق، فإننا نُحمِّل مليشيا الجنجويد كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن كل ما وقع من: – جرائم القتل الجماعي والتصفية العرقية، – الاعتداء على المدنيين والمنشآت، – نهب الممتلكات وتخريب البنية التحتية، – الاعتداء على النساء وانتهاك الكرامة الإنسانية.

وفي الختام، نترحم على شهدائنا الأبرار، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا، والصبر والثبات لأهلنا في دارفور وكل ولايات السودان، ونسأله أن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يوحّد صفوف شعبنا خلف مشروع وطني جامع وعادل.

قال تعالى:

«إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ»

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.