مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان يعلن عن اشادات بجهود العاملين في قطاع الكهرباء

أصدر مجلس التنسيق الإعلامي لشركة الكهرباء بيانا يوم الأحد تناول فيه إشادات القيادات بجهود العاملين في الشركة التي أدت لتقدم ملموس في استقرار الامداد الكهربائي وفيما يلي نص البيان :

يُعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان عن إشادات قيادية واسعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في شركات التوليد والنقل والتوزيع، تقديراً لما تحقق من تقدم ملموس في الأداء، واستقرار في الإمداد الكهربائي، وتوسّع الخدمات في مختلف الولايات.

وأعربت اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة عن تقديرها لإنجازات قطاع الكهرباء بولاية الخرطوم، مشيدة بتحسين الشبكات وجودة الخدمات. كما أثنى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على توسّع التغطية الكهربائية، مؤكداً أن ذلك يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني للعاملين.

وفي إقليم النيل الأزرق، أشاد حاكم الإقليم – رئيس لجنة الأمن – بسرعة استجابة شركة كهرباء السودان لتنفيذ القرار رقم (100) الصادر في 27 أكتوبر 2025م لاستعادة التيار الكهربائي، وما تحقق من نتائج ميدانية فاعلة بفضل التعاون بين فرق الكهرباء والجهات الأمنية.

ونفّذت الأطقم الفنية خططاً عاجلة لتأمين عمليات التوليد والنقل والتوزيع وضمان التشغيل الآمن للمحطات، مع تحقيق تغذية كاملة لبوستر الروصيرص ومحطة سوق النيل الأبيض، وتغذية جزئية لمحطة الدمازين والمرافق الحيوية، مع إعطاء الأولوية للمرافق الطبية والخدمية الأساسية.

وفي إطار الجهود المستمرة لحماية الشبكة القومية، تواصل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء حملاتها الميدانية لإزالة المخالفات والتوصيلات العشوائية، وتطبيق اللوائح المنظمة لحماية العدادات والمال العام.