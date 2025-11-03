إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الحد الأقصى)

ولا جديد

كل الجديد الآن هو أن كل شيء يبلغ الحد الأقصى

المواجهة تبلغ الحد الأقصى… وإلى درجة أن الناتو يتدخل في معركة الفاشر

الإعلان للحد الأقصى يصنع فيديوهات القتل بالآلاف، وتحت الكاميرا

وقتل خمسمائة مريض في المستشفيات

والحد الأقصى يبلغ أن طائرات دولية تستخدم غاز الأعصاب… (يعني… افعلوا ما شئتم)

الحد الأقصى يفعل هذا

وإعلان قتل الآلاف يعني… الحد الأقصى في العداء

والإعلان المعلن ما يريده هو أن تعلن أمريكا أن الجيش السوداني عاجز عن حماية المواطنين

والإعلان هذا يصبح إعلانًا للتدخل الأمريكي… ونوعًا من الحد الأقصى في البحث عن جسرٍ للتدخل

ولا شيء جديد… الجديد الوحيد الآن هو الحجم الأقصى للأحداث

والحجم الهائل لفزع الناس

ومندوب الإمارات في الأمم المتحدة يقول:

(ندين انتهاكات القانون الدولي)

والجملة تعني الوصول إلى الحد الأقصى من الوقاحة… ومن أن الخطب هناك مجرد كلام ساكت

والقول هذا ترجمته هي أن المندوب يقول للناس:

أنا أقول كلام فارغ، لكن… حَتعملوا إيه يعني؟

…….

يبقى أن الحد الأقصى ينتج ثماره

وحتى أمس بعض الثمار هي:

تركيا تتجه إلى التدخل

وتركيا حسمت تقدم حفتر أيام كان يتجه لابتلاع الدولة

وتركيا تحسم صراع كاراباخ

وتحسم صراع البوسنة، وصراع سوريا

لكن…

تركيا تتدخل إن هي نجحت في إبعاد أظافر دولة معينة عن حلقوم مصر… وإن هي نجحت في زواج سري أو علني بين السعودية وقطر ومصر

والسعودية ابتداءً من الأسبوع الماضي تتحول بعيون حمراء إلى أبوظبي

الجمع والطرح بعد معركة دخول الفاشر أشياء تقول إن الأحداث التي بلغت قمة الجبل تنحدر الآن من الجانب الآخر.

إسحق أحمد فضل الله