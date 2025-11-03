وفد طبي من 12 اخصائيا من بريطانيا ودول أخرى يزور البلاد لاجراء عمليات مجانية

نظّمت سفارة جمهورية السودان في لندن لقاءً موسعاً بمقرها جمع عدداً من المنظمات الإنسانية والطبية البريطانية العاملة في السودان، وذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء الإنسانيين، ومتابعة برامج الدعم الموجه للسودان.

وشارك في اللقاء ممثلو كلٍّ من منظمة أطباء الرحمن (Doctors of Rahman)، ومنظمة ساعد يتيم (Help Yateem) ، ومنظمة Global Relief Trust، ومنظمة Hand in Hand، ومنظمة سلامات التي أسسها أطباء سودانيون وتعمل منذ سنوات في تقديم الخدمات الطبية بالمناطق الريفية، إلى جانب جمعية مساعدة مرضى الكُلى في السودان

وخلال اللقاء، ودّعت السفارة قافلة منظمة أطباء الرحمن المتجهة إلى السودان، والتي ستباشر مهامها خلال الفترة من 7 – 17 نوفمبر الجارى، وتضم (12) اختصاصياً في مختلف المجالات الطبية، إلى جانب شحنات كبيرة من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المخصصة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من الولايات السودانية.

كما استعرض اللقاء البعثة التي ستسيرها منظمة ساعد يتيم (Help Yateem) إلى السودان خلال ذات الفترة لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

رحّب السفير بابكر الصديق محمد الأمين، رئيس البعثة السودانية في لندن، في كلمته بممثلي المنظمات المشاركة، مشيداً بجهودهم الإنسانية المستمرة في دعم الشعب السوداني خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأكد سعادته أن السفارة أكملت جميع الترتيبات والتنسيق مع الجهات المختصة في السودان لتسهيل مهام القافلة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مجدداً استعداد السفارة لتقديم كل أشكال الدعم والتيسير للمنظمات الإنسانية والطبية العاملة في المملكة المتحدة.

وأوضح السفير أن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج السفارة في توحيد جهود المنظمات البريطانية الداعمة للسودان وتعزيز التنسيق بينها، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تسند القطاع الصحي والإنساني المتأثر بالحرب، مؤكداً أن السودان اليوم في أمسّ الحاجة لمثل هذه المبادرات الإنسانية الرفيعة.

وقدّم الدكتور يوسف الدين، ممثل منظمة أطباء الرحمن، إحاطة حول مهمة القافلة الطبية، موضحاً أن الفريق يضم أطباء من عدة دول ويحمل تجهيزات حديثة وأدوية وتغذية علاجية للمناطق الأكثر تضرراً، خصوصاً في مدينة مروي التي تُعد مركزاً آمناً يستقبل المرضى من مختلف أنحاء السودان، مؤكداً أن القافلة ستسهم في تقييم الاحتياجات الصحية ومكافحة الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك.

كما استعرض ممثلو منظمة سلامات خبراتهم الطويلة في العمل الميداني داخل السودان منذ العام 2014، مشيرين إلى أن فرقهم تعمل لساعات ممتدة في المستشفيات الريفية وتنفذ برامج لتدريب الكوادر الطبية عبر مجلس التخصصات الطبية السوداني. وأكدوا أن إعادة تأهيل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى تستوجب تضافر الجهود والتعاون الوثيق مع وزارة الصحة السودانية .

واختتم السفير اللقاء بالتأكيد على أن تضافر الجهود بين السفارة والمنظمات الإنسانية والطبية يعكس نموذجاً عملياً للتضامن والمسؤولية الإنسانية، داعياً إلى استمرار التعاون والتنسيق لضمان استدامة الدعم الإنساني والطبي للشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.

سونا