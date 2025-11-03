مسعد بولس: نعمل على هدنة إنسانية في السودان لمدة 3 أشهر تليها 9 أشهر

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الدكتور مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار إنساني في السودان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر، مشيرا إلى أن المحادثات مع طرفي الصراع تسير بتقدّم ملحوظ رغم التعقيدات الميدانية.

وقال «بولس»، خلال مائدة مستديرة عقدت بمقر السفارة الأميركية في القاهرة، حضرها عدد من الصحفيين المصريين والسودانيين، إن «واشنطن» قدمت ورقة مقترح الهدنة إلى كل طرف على حدة خلال الايام الماضية في اجتماعات عقدت بالعاصمة الامريكية، موضحا أن الاتفاق قيد الدراسة حاليا وهناك تفاهم وترحيب مبدئي من الجانبين دون اعتراضات جوهرية.

وأضاف قائلا: «لسنا طرفا في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، لكننا على تواصل مستمر مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عبر لجنة متابعة أميركية هدفها توزيع المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الهدنة المقترحة التي أعلنت عنها الرباعية الدولية في 12 سبتمبر، تهدف إلى تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى أكثر من 25 مليون سوداني بحاجة ماسة للدعم.

وتابع: «العمل الإنساني لا يجب أن يرتبط بأي اعتبارات سياسية أو عسكرية، وهدفنا الفوري هو إنقاذ الأرواح. وأضاف أن واشنطن تنسق مع منظمات عدة، أبرزها الأوتشا وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتأمين وصول المساعدات إلى جميع المناطق بما فيها ولايات دارفور وكردفان.

وفي رده على سؤال حول إمكان تكرار السيناريو الليبي في السودان، شدد «بولس» على أن الولايات المتحدة ترفض تماما فكرة الحكومات الموازية، مؤكدا أن بلاده تدعم وحدة السودان وتعمل على منع انزلاقه إلى تقسيم جغرافي أو سياسي. وقال: «نخشى تكرار النموذج الليبي بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من دارفور، لكننا نؤمن بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستقرار السودان.

وأشار «بولس»، إلى أن مصر تحتضن ما بين أربعة إلى خمسة ملايين لاجئ سوداني بعد الحرب الاخيرة فقط، واصفا تعامل القاهرة مع السودانيين بأنه «نموذج للأخوة الحقيقية». وقال: مصر لا تتعامل معهم كنازحين بل كأهل، وتتيح لهم التعليم والرعاية الصحية والعمل، وهذا موقف مقدّر للغاية من القيادة المصرية.

المصري اليوم