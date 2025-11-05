النوبي الذي أضاء المتحف المصري الكبير.. من هو المطرب أحمد إسماعيل؟

في لحظة امتزج فيها الفن بالحضارة، شارك المطرب النوبي أحمد إسماعيل في فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مقدِّمًا فقرات غنائية مستوحاه من روح الجنوب المصري، حملت بين نبرات صوته عبق النوبة وأصالة التراث المصري العريق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء وملوك دول العالم.

وقدّم الفنان النوبي أحمد إسماعيل فقرة غنائية مميزة خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير حيث اعتلى خشبة الحفل وقدم أداءً فنيًا فريدًا مزج فيه بين الغناء النوبي والعود العربي في أجواء تعكس عبق الحضارة الفرعونية، متغنيًا بحب النيل تحت عنوان «النيل هو الحياة»، ونال أداؤه إعجاب واستحسان الحضور.

– أحمد إسماعيل من قرية مصمص النوبية بصعيد مصر، ودرس الإعلام في جامعة القاهرة قبل أن يتجه إلى عالم الفن متأثرًا بثقافة الجنوب التي مثلت محورًا أساسيًا في أعماله.

– بدأ رحلته الفنية متأثرًا بجذوره النوبية، محافظًا على التراث النوبي في جميع أعماله.

– يعتمد في أداء أغانيه على العود والدف، مقدّمًا إيقاعات نوبية مميزة.

– هدفه الأساسي هو الحفاظ على الهوية النوبية بعد ضياع الجغرافيا، مؤكّدًا أن «النوبة ما زالت موجودة» من خلال أعماله الفنية.

– حافظ أحمد إسماعيل على الهوية النوبية في مسيرته الغنائية، معتمدًا على العود والدف في تقديم سبعة إيقاعات نوبية تراثية تميز أسلوبه وتمنحه حضورًا خاصًا لدى الجمهور.

