حكومة شمال كردفان تستنكر استهداف المليشيا للمواطنين العزل بقرية اللويب بادارية طقت شرق الأبيض بمسيرة

ادانت حكومة شمال كردفان في بيان لها الاثنين استهداف مليشيا اسرة دقلو الارهابية للمواطنين العزل بقرية اللويب بادارية طقت شرق مدينة الابيض بمسيرة مما خلف عدد من الشهداء والجرحى واكدت ان المليشيا المتمردة ظلت ترتكب أفظع الجرائم والانتهاكات في المواطنين العزل.

وفيما يلي نورد نص البيان:

ادانة واستنكار

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى في كتابة الكريم.( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله علي نصرهم لقدير)

ظلت مليشيا التمرد الارهابية تواصل انتهاكاتها البربرية وقتلها للابرياء العزل من المواطنين بكل انواع الاسلحة وهاهي اليوم توجه اسلحتها في قتل المواطنين الابرياء العزل بقرية ( اللويب بادارية خور طقت) اثناء تواجدهم في سرداق للعزاء بالمنطقة وتصيبهم بمسيرة غادرة في جريمة جديدة تضاف الي جرائمها المتكررة ضد المواطنين المدنين دون وجه حق

وبهذا تدين وتستنكر حكومة ولاية شمال كردفان ولجنة الامن والمواطنين كافة ماتم من اعتداء غاشم علي قرية اللويب.القرية الآمنه المطمئنه حيث استشهد علي إثر هذا الهجوم نفر كريم من ابناء وبنات واطفال المنطقة في مشهد حزين ظل يتكرر طوال فترة هذه الحرب اللعينة.

الحادث الاليم والهجوم الغاشم الظالم علي المواطنين الابرياء في قرية اللويب والذي خلف عشرات الشهداء والجرحي والمصابين من النساء والاطفال والشيوخ بالمنطقة يجب ان ينظر له المجتمع الدولي بعين الاعتبار والادانة والتحرك الفوري من اجل تصنيف هذه المليشيا كمنظمة ارهابية بربرية تمارس جرائمها ضد المدنين العزل وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء بدوافع عرقية واثنية.

ومن هنا تناشد حكومة شمال كردفان المجتمع الدولي والمنظمات الاممية للقيام بواجبها كاملا من اجل ردع هذه المليشيا الباغية الاجرامية بصورة عاجلة وحاسمة.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وجعل الله البركة في اهلهم

انآ لله وإنا إليه راجعون