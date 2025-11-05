سفير السودان بقطر يدعو المجتمع الدولى لتصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

طالب السفير بدرالدين عبدالله أحمد سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر المجتمع الدولي والإقليمي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بالإجراء الفوري لتصنيف ميليشيا الدعم السريع كـ “منظمة إرهابية” .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الي عقده السفير بمقر سفارة السودان بدولة قطر ، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في مدينة الفاشر والمجاز المروعة التي مازالت ترتكب بحق المدنيين العزل.

وحذر سيادته من تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي إرتقت الي جرائم حرب، مشيرا إلى توثيقهم لجرائمهم بجوالاتهم النقالة والفخر بالمجازر التي إرتكبوها ، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الوحشي، والاغتصاب الجماعي.

وأكد السيد السفير أن انسحاب القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من مدينة الفاشر جاء بقرار استراتيجي يهدف إلى حماية المدنيين، بعد أن حولت الميليشيا المتمردة المنطقة الي حمامات للدماء وسراديق للعزاء بقصفها المكثف للمستشفيات والتكايا والمساجد والأسواق وبيوت الإيواء ومنازل المواطنين وأماكن تجمعاتهم ،وممارسة أبشع أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء وقتل كل من حاول الخروج من المدينة.

كما أكد أن القوات المسلحة السودانية، تحت قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عازمة على المضي قدما في حملتها للقضاء على الميليشيا المتمردة وتحرير كل السودان وليس فقط الفاشر، واستعادة سيادة وهيبة الدولة وأمنها واستقرارها الكامل.

وطالب السفير وسائل الإعلام بدولة قطروالقنوات العالمية بلعب دور محوري في نقل هذه الحقائق وتحريك الضمير الدولي، والكشف عن الحقائق المروعة للرأي العام أجمع، كخطوة ضرورية لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

وتم خلال المؤتمر عرض فيلم وثائقي كشف النقاب عن التفاصيل المروعة لجرائم الميليشيا الإرهابية المتمردة، بإعتباره دليلاً مرئياً على وحشية مليشيات التمرد الإرهابية.

كما نوه سيادته أن حكومة السودان لا ترفض خيار التفاوض ولكن بضوابط تحفظ أمن وسلامة البلاد وتضمن عدم الإفلات من العقاب والإنسحاب من الأعيان المدنية وبيوت المواطينين والمدن ،منوها أن المجتمع السوداني لا يأتمن ولا يقبل بهؤلاء السفاحين في خريطة العمل السياسي بالبلاد نسبةً لسجلهم الإجرامي وسلوكياتهم المعروفة بالغدر والخيانية .