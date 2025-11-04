حزب الأمة القومي .. ما وقع في قرية “اللويب” بإدارية خورطقت بشمال كردفان يشكّل مجزرة مروّعة

قال حزب الأمة القومي إن ما وقع في قرية “اللويب” بإدارية خورطقت بشمال كردفان، يشكّل مجزرة مروّعة، إثر قصف صيوان عزاء بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 40 آخرين، وأعرب الحزب في بيان عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة “النكراء” التي استهدفت مواطنين أبرياء في مأتمهم، مطالباً بتحقيق عاجل لتحديد الجهة المنفذة ومحاسبتها، داعياً إلى الاستجابة الفورية للهدنة المقترحة ووقف نزيف الدم.

